قوى الامن: توقيف شخصين لقيامها بعمليات سلب بقوة السلاح في طرابلس

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “حصلت في الآونة الاخيرة عمليات سلب عدة بقوة السلاح قام بها اشخاص مجهولون على متن دراجات نارية طالت العديد من المحلات التجارية في مدينة طرابلس.

وبنتيجة المتابعة والرصد، تمكنت قوة من مفرزة استقصاء الشمال في وحدة الدرك الإقليمي من توقيف كل من: أ. ب. (مواليد عام 1986، لبناني)، و ر. ق. (مواليد عام 1999، لبناني) وضبط بحوزتهما الدراجتان الناريتان المستخدمتان في عمليات السلب، وتم حجزهما.

وبالتحقيق معهما، اعترفا بإقدامهما على متن الدراجتين الناريتين على القيام بالعديد من عمليات السلب بقوة السلاح (مسدس، سكين) في مدينة طرابلس، كما تبين ان الموقوف الاول من اصحاب السوابق. وتعرف عليهما عدد من الاشخاص الذين وقعوا ضحية أعمالهما واتخذوا صفة الادعاء الشخصي ضدهما، والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص”.