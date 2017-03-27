قوى الامن: توقيف سوري في القليلة كان يقاتل الى جانب التنظيمات الارهابية

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 26/3/2017 وفي بلدة القليلة ـ صور، تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، في خلال عملية امنية من توقيف المدعو:

– ح. ع. (مواليد عام 1982، سوري)

بالتحقيق معه تبين انه كان يقاتل الى جانب احدى التنظيمات الارهابية في خلال العام 2015، وبأنه دخل الى لبنان عام 2016 بطريقة غير شرعية.

تم احالته الى القضاء المختص بناء على اشارته.