قوى الامن: توقيف سارق من محل للالبسة في حلبا

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “الحاقا لبلاغنا السابق المتعلق بتعميم صورة لمشتبه به أقدم بتاريخ 10/01/2017 على السرقة بطريقة احتيالية من داخل محل معد لبيع الألبسة في بلدة حلبا – مفرق الشيخ محمد.

بتاريخ 12/2/2017 وفي مدينة طرابلس ونتيجة للتحريات والمتابعة الحثيثة، تمكنت شعبة المعلومات من تحديد هوية الفاعل وتوقيفه، ويدعى ي.ك. (مواليد عام 1992، سوري). وبالتحقيق معه اعترف بما نسب اليه.

وسلم الموقوف الى مفرزة حلبا القضائية في وحدة الشرطة القضائية للتوسع بالتحقيق معه بناء لاشارة القضاء المختص”.