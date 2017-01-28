قوى الامن: توقيف سارق في بئر حسن وشريكه في الجناح

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “بتاريخ 25/01/2017 ورد الى فصيلة بئر حسن في وحدة الدرك الاقليمي اتصال هاتفي من أحد المواطنين، يفيد فيه أن شخصين يقومان بسرقة دراجة آلية بالقرب من معهد بئر حسن المهني.

على الفور توجهت دورية من الفصيلة المذكورة الى المحلة، حيث قام عناصرها بملاحقتهما وتوقيف أحدهما وهو:

_ م. د. (مواليد عام 1979، لبناني)

وقد تم ضبط الدراجة المسروقة والدراجة المستخدمة في عملية السرقة، وفر شريكه الى جهة مجهولة.

بنتيجة المتابعة الدقيقة، تمكنت الفصيلة وبعد أقل من 24 ساعة على وقوع عملية السرقة، من معرفة هوية ومكان تواجد السارق الفار وتوقيفه في محلة الجناح -السان سيمون.

بالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما، وتبين أن الثاني من أصحاب السوابق.

التحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.