قوى الامن: توقيف سارق سيارة عند حاجز الجيش في ترشيش

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الآتي: “الساعة صفر من منتصف ليل تاريخ اليوم 13/01/2017، وأثناء وجود إحدى السيدات داخل مطعم في محلة المكلس، شاهدت شخصا مجهولا يقوم بسرقة سيارتها نوع تويوتا، فلحقت به برفقة صديقها بعد أن اتصلت بسرية درك الجديدة وخط النجدة 112، واستمرت بملاحقته حتى فقدت أثره في محلة بكفيا.

وعلى الفور، عممت غرفة عمليات المديرية العامة لقوى الامن الداخلي مواصفات السيارة المسروقة على كل قطعات قوى الامن الداخلي وعمليات الجيش اللبناني، حيث تم توقيف السارق على متن السيارة المذكورة عند حاجز الجيش اللبناني في محلة ترشيش، وهو: ن.ح. (مواليد عام 1987، لبناني).

أحيل الموقوف على مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، بناء على إشارة القضاء المختص للتوسع بالتحقيق معه”.