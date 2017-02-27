قوى الامن: استحداث فصيلة اقليمية في عرمون

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بدأ العمل إعتبارا من تاريخ اليوم 27/02/2017 في فصيلة عرمون في وحدة الدرك الاقليمي ومركزها في معهد قوى الامن الداخلي في عرمون، وتم تحديد نطاقها الاقليمي على الشكل التالي: عرمون، دوحة عرمون، جزء من دوحة الحص (من مفرق عرمون بإتجاه مثلث خلدة على يسار الطريق العام وفوق وشرق الاوتوستراد من مثلث خلدة حتى دوحة الحص الحدود الفاصلة مع سرية بيت الدين _ فصيلة الدامور)”.

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