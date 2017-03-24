قوى الأمن: توقيف مطلوب بجرائم سرقة في بيروت وجبل لبنان والبقاع

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي: “ورد على بعض مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، تتضمن عددا من السرقات يقوم بها احد الاشخاص في محلة حي السلم وكورنيش المزرعة والحمرا.

بتاريخ 22/3/2017 وفي محلة حي السلم ونتيجة للاستقصاءات المكثفة والمتابعة الحثيثة، تمكنت قوة من مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، وبعد عملية رصد دقيقة من توقيف المدعو: ق.ع. (مواليد عام 1981، لبناني)، وبالتحقيق معه، اعترف باقدامه على العديد من عمليات السرقة بواسطة الكسر والخلع في محافظات بيروت، جبل لبنان والبقاع، وقد تبين انه مطلوب للقضاء بموجب 6 بلاغات بحث وتحر بجرم سرقة بواسطة الكسر والخلع وهو من اصحاب السوابق.

لذلك تطلب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي بناء على إشارة القضاء المختص من المواطنين الكرام الذين وقعوا ضحية أعماله وتعرفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية الكائن في الاوزاعي – ثكنة الشهيد مصطفى علي حسن، أو الإتصال على أحد الرقمين: 451162/01 أو 453143/01، تمهيدا لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.