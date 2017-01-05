قوى الأمن: توقيف عصابة لترويج عملة مزيفة في الحمرا

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي: “بتاريخ اليوم 5/1/2017 وفي محلة الحمراء، ونتيجة للتحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت شعبة المعلومات من توقيف كل من : ر.غ (مواليد عام 1993)، ل.غ. (مواليد عام 1968) من التابعية الغانية، ج.غ (مواليد 1989)، وضبط بحوزتهم مبلغ 4950 دولارا اميركيا مزيفة (عبارة عن 4100 دولار اميركي من فئة المئة دولار و850 دولارا اميركيا من فئة الخمسين دولار)، بحيث كان قسم منها موضبا ومخبأ بطريقة مبتكرة داخل حقيبة كانت بحوزة ج.غ.

وأحيل الموقوفون إلى مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهم، بناء على إشارة القضاء المختص”.