قوى الأمن الداخلي: توقيف أحد أخطر المطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الاقليمي، عن مكان تواجد احد اخطر المطلوبين للقضاء بجرائم مختلفة.
بتاريخ 4/3/2017 ونتيجة الرصد والمتابعة الحثيثة تمكنت دورية من المفرزة المذكورة من توقيفه في محلة حارة حريك، ويدعى:
ع. ش. (مواليد عام 1967، لبناني)
وقد تبين انه مطلوب للقضاء بجرائم قتل، خطف، اعتداء على أمن الدولة، حرق منزل، فرض خوّات، اطلاق نار من سلاح حربي، تهديد بالسلاح، وكتم معلومات. وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.
كما تبين انه مطلوب بجرم قتل كل من (ز. ق) و (ز. غ) عام 2007.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
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