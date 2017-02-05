قوى الأمن: اصابة دراج بجروح اثناء ملاحقته مواطنا لم يمتثل لحاجز في شكا

أعلنت قوى الأمن الداخلي، في بيان، أنه “عند الساعة 11.00 من تاريخ 4/2/2017 وأثناء تنفيذ حاجز في محلة شكا من قبل مفرزة سير أميون، تم الاشتباه بسيارة من دون لوحة خلفية. فطلب رئيس الدورية من السائق التوقف فلم يمتثل وفر مسرعا، وعلى الفور لحق به الرقيب الدراج خالد خضر لتوقيفه، فاعترض طريقه بالسيارة، ما أدى إلى سقوطه عن الدراجة وإصابته بجروح بالغة، نقل على اثرها إلى المستشفى للمعالجة، حيث تبين انه مصاب بنزيف داخلي وبكسور في عموده الفقري والقفص الصدري كما أجريت له عملية جراحية”.

ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة، تمكنت دورية من فصيلة شكا من توقيفه، ويدعى (ع.ن. – 1992 – لبناني). والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص.

وفي هذا الصدد، اتصل اللواء ابراهيم بصبوص بخضر للاطمئنان على حالته الصحية وهنأه على تفانيه في تأدية الواجب”.