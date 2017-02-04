قوى الأمن: أشغال في الروشة الاثنين قد تتسبب بزحمة سير

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي- شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي:

“ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بأعمال حفريات في منطقة الروشة تقاطع الكارلتون ديغول- الغراند كافيه، وذلك ما بين الساعة 7.00 والساعة 19.00 من يوم الاثنين 6/2/2017، واحتمال ان تؤدي هذه الأعمال إلى زحمة سير في المكان.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام”.