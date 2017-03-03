قوات البحرية الليبية: إنقاذ 115 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أعلنت قوات البحرية الليبية “أنها أنقذت 115 مهاجرا غير شرعي بعد غرق زورقهم المطاطي المكتظ بالركاب قبالة الساحل الليبي، ولا يزال 25 في عداد المفقودين”، موضحةً أن “القارب غرق على بعد 5 كيلومترات قبالة تاجوراء شرق طرابلس مباشرة، لأنه كان يحمل أكثر من طاقته الاستيعابية”.
وفي بيان لها، لفتت إلى أن “المهاجرين ينتمون إلى بلدان مختلفة من منطقة جنوبي الصحراء الكبرى وبينهم بنغلادشي وست نساء وخفر السواحل أجرى عملية بحث في المنطقة قبالة تاجوراء في محاولة للعثور على المفقودين، لكن لم يعثر على أحد”.
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