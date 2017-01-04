قوات الاسد تحرق وادي بردى.. و”درع الفرات” تتجه إلى الرقة

فيما يواصل النظام السوري حرقه لوادي بردى تتوجه الانظار الى محادثات أستانة في وقت كشفت صحيفة حرييت التركية أن موسكو وطهران تسعيان إلى إقامة نقاط لمراقبة وقف النار في سوريا.

في المواقف، اكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن عملية “درع الفرات” بسوريا ستتمكن من السيطرة على مدينة الباب، وستواصل إلى الرقة.

وجدد أردوغان عزمه على تطهير مناطق أخرى، من بينها منبج السورية من الجماعات الإرهابية، مشددا على أن بلاده تبذل كل ما بوسعها في قتال التنظيمات الإرهابية، ولا مطامع لها في دول الجوار.

وبخصوص العلاقات التركية الروسية، قال أردوغان أن تطبيع العلاقات مع روسيا من شأنه إنعاش الاقتصاد، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العلاقات التركية العراقية ستبقى جيدة وأن التوتر سينتهي.

بدوره، طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو إيران بالضغط على ميليشياتها في سوريا لوقف انتهاك الهدنة، مشيرا إلى أن مسؤولين روس سيزورون تركيا الأسبوع المقبل لمناقشة محادثات أستانة.

وأضاف ان الهدنة تتعرض لخروقات من جانب “حزب الله” والميليشيات الشيعية وقوات النظام، مشدداً على أن على إيران القيام بواجباتها في سوريا كونها إحدى الدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار.

من جهته، قدم رئيس النظام السوري بشار الأسد التهنئة لإيران على ما وصفه بالانتصارات التي تحققت في سوريا.

وخلال لقاء مع وفد برلماني إيراني برئاسة رئيس لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشوري علاء الدين بروجردي الذي شبّه ما وصفه انتصارا في حلب باستعادة خرمشهر من العراق.

ميدانياً، جدد النظام خرقه وقف اطلاق النار في سوريا، في وقت سيطرت المعارضة على سد الزلف وسجن الزلف في ريف السويداء الشرقي بعد معارك مع تنظيم “داعش” الارهابي.

وجددت مروحيات النظام قصفها للمنطقة وادي بردى في ريف دمشق بعشرات البراميل المتفجرة، ما أدى إلى مقتل وجرح العشرات.

كذلك نبه الدفاع المدني في سوريا إلى احتمال تعرّض المدنيين لكارثة قرب بلدات وادي بردى إذا استمر الهجوم.

وأوضح أن منطقة الوادي تعاني نقصا في الدواء والمستلزمات الطبية الضرورية، وأن فرق الدفاع المدني الموجودة هناك على وشك التوقف عن العمل بسبب نقص الوقود واستهدافها بشكل مباشر من قوات النظام ومسلحي “حزب الله”.