قوات أميركية وفرنسية تسيطر على أجزاء من سد الفرات

سيطرت قوات أميركية وفرنسية على أجزاء واسعة من سد الفرات.

وقالت متحدثة باسم حملة قوات سوريا الديمقراطية لطرد تنظيم داعش من مدينة الرقة اليوم الجمعة إن هذه القوات المدعومة من الولايات المتحدة وصلت مدخل سد الطبقة حيث تشتبك مع مقاتلي التنظيم.

وأنزل التحالف ضد داعش بقيادة الولايات المتحدة مقاتلين من قوات سوريا الديمقراطية جوا قرب الطبقة في وقت متأخر يوم الثلاثاء بالقرب من نهر الفرات. ويوجد مقاتلون آخرون بالفعل على الضفة الشرقية للنهر.

ويمتد السد وهو الأكبر على نهر الفرات لمسافة أربعة كيلومترات عبر النهر إلى الضفة الجنوبية وهو واحد من عدد قليل من نقاط العبور المتبقية بعد تدمير الكثير من الجسور خلال الصراع.

وتقع الطبقة على بعد نحو 40 كيلومترا غربي الرقة التي يتخذها التنظيم قاعدة رئيسية لعملياته ومنها تخطيط وتوجيه الهجمات في الخارج وتقع على الضفة الشمالية للفرات.