قوات أميركية برية إلى سوريا ومقاربة جديدة للانتقال السياسي

فيما أعلنت وسائل إعلام أميركية أن واشنطن تعتزم إرسال قوات برية إلى سوريا لهزيمة تنظيم “داعش” الارهابي، بناء على أمر الرئيس دونالد ترامب، اقترح المبعوث الدولي إلى سوريا ستافان دي ميستورا ثلاثة عناوين للتباحث في شانها في الأيام المقبلة، داعيا إلى عقد جولات تفاوضية عدة.

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن العناوين الثلاثة هي الحكم والدستور الجديد والانتخابات وفق الوثيقة التي سلمت على التوالي لوفد الحكومة السورية ووفد المعارضة في اليومين الاخيرين.

وهذه العناوين مذكورة في القرار الدولي 2254 الصادر في 2015 والذي يحدد خارطة طريق دولية للتوصل الى حل سياسي في سوريا.

وأوردت وثيقة دي ميستورا أنه سيتم بحث “هذه الموضوعات الثلاثة في شكل متواز”، موضحة أن “ليس هناك اتفاق على شيء ما دام ليس ثمة اتفاق على كل شيء”.

بدوره، أعلن قيادي بالجيش الحر أنهم ملتزمون بالحل السياسي، ومستعدون لحوار مباشر مع النظام السوري، مشيراً إلى أن الحل في سوريا يبدأ بالانتقال السياسي.

ولفت القيادي إلى أن اجتماعات أستانة لم تقدم أي شيء لدعم الحل السياسي، مضيفاً أن داعش والقاعدة والميليشيات المذهبية الإيرانية هي جماعات إرهابية.

من جهة ثانية، كشف المستشار بمكتب وزير الدفاع السعودي أحمد عسيري أن السعودية نفذت341 غارة ضد مواقع تنظيم “داعش” في سوريا، منذ بدء مشاركتها في التحالف الدولي ضد الإرهاب، مؤكداً عدم مشاركة بلاده بأي عمليات وغارات جوية ضده في العراق.

وأشار في حديث لصحيفة “مكة” السعودية، إلى أن السعودية التي تقود التحالف العربي في اليمن، تشارك بكثافة في الحرب ضد “داعش” في سوريا، في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب، وأن الغارات الجوية التي نفذتها “استهدفت جميعها أهداف التنظيم في الأراضي السورية” فقط.