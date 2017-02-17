قهوجي: الجيش سيبذل أقصى الجهود على المستوى الأمني لمواكبة مسيرة العهد الجديد

ان اكتمال عقد المؤسسات الدستورية بانتخاب الرئيس ميشال عون رئيساً للجمهورية، وتشكيل حكومة وعودة المجلس النيابي لممارسة دوره التشريعي، أدّت إلى تعزيز الاستقرار في البلاد.

الكلام لقائد الجيش العماد جان قهوجي خلال اجتماع مع أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى وضباطها.

قهوجي اشار الى ان الجيش سيبذل أقصى الجهود على المستوى الأمني، لمواكبة مسيرة العهد الجديد وتحقيق تطلعاته، خصوصاً لجهة حماية استحقاق الانتخابات النيابية المرتقبة.

وحول قضية العسكريين المخطوفين لدى التنظيمات الإرهابية، شدّد قائد الجيش على متابعة هذه القضية مع الجهات المعنية حتى النهاية، وعدم تفويت أي فرصة ممكنة أو وسيلة متاحة في سبيل كشف مصيرهم وعودتهم إلى كنف عائلاتهم ومؤسستهم.