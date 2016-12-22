قهوجي التقى مقبل وقائد اليونيفيل

استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، نائب رئيس مجلس الوزراء الوزير السابق سمير مقبل، الذي أثنى على تعاون قيادة الجيش طوال فترة توليه الوزارة، منوها “بالإنجازات الكبيرة التي حققها الجيش في مكافحة الإرهاب، وحماية وحدة لبنان ومسيرة أمنه واستقراره”.

من جهته، شكر قهوجي لمقبل “مواكبته باستمرار أوضاع المؤسسة العسكرية، والسهر على تأمين حاجاتها المختلفة”، متمنيا له “التوفيق في حياته الوطنية والشخصية”.

واستقبل قهوجي قائد قوات الأمم المتحدة الموقتة في لبنان الجنرال مايكل بيري، وتناولا الأوضاع على الحدود الجنوبية والتنسيق بين الجانبين في إطار تنفيذ القرار 1701.