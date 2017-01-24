قهوجي استقبل مكاري وابو فاعور وحبيب

– استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، والنائبين وائل أبو فاعور وخضر حبيب، وعرضوا للأوضاع العامة، منوهين بدور الجيش في الحفاظ على الاستقرار، وبإحباطه مؤخرا محاولة أحد الإرهابيين تنفيذ عملية إنتحارية في منطقة الحمرا والقبض عليه.
قوى الأمن: تمديد فترة الاعمال على طريق بيروت الدولية
أحمد الحريري استقبل بركات
“بوعزيزي” جديد يحرق نفسه في ساحل سوريا!!
مقتل السوري علي مصطفى الصالح (16 عاما) بعد طعنه على يد مجهول في وادي الارنب في عرسال مساء امس، وتم نقله الى مستشفى الرحمة في عرسال.
عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة
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