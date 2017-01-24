قهوجي استقبل مكاري وابو فاعور وحبيب

– استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، والنائبين وائل أبو فاعور وخضر حبيب، وعرضوا للأوضاع العامة، منوهين بدور الجيش في الحفاظ على الاستقرار، وبإحباطه مؤخرا محاولة أحد الإرهابيين تنفيذ عملية إنتحارية في منطقة الحمرا والقبض عليه.

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