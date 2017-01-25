قهوجي استقبل مساعدة وزير الخارجية الاميركي للشؤون العسكرية

استقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون السياسة العسكرية تينا كيداناو، في حضور السفيرة اليزابيت ريتشارد، ملحق الدفاع الأميركي العقيد اوليزس كالفو، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين جيشي البلدين.
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