قهوجي استقبل قائد حاملة الطوافات البريطانية

إستقبل قائد الجيش العماد جان قهوجي في مكتبه في اليرزة، العقيد البحري Robert PEDRE قائد حاملة الطوافات البريطانية “HMS OCEAN” التي تزور لبنان حاليا، في حضور السفير Hugo SHORTER، والملحق العسكري المقدم Chris GUNNING، وتناول البحث سبل تعزيز قدرات القوات البحرية ومهماتها لضبط المياه الإقليمية اللبنانية.
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