قنصلية لبنان في سيدني: عدد الراغبين في الإقتراع بلغ 2770 شخصا

أعلن قنصل لبنان العام في سيدني جورج بيطار غانم في بيان صادر عن القنصلية “ان عدد الراغبين في الإقتراع بالخارج، والذين تقدموا بطلباتهم ضمن المهلة التي حددت لغاية 31/12/2016، بلغ 2770 شخصا”.

وأوضح أنه “بناء على ما تقدم، واستنادا إلى أحكام القانون الرقم 25 تاريخ 8/10/2008، تتوجه هذه البعثة إلى أبناء الجالية في ولاية نيو ساوث ويلز المسجلين للاقتراع في سيدني، بالإسراع في تحديث مستنداتهم الثبوتية قبل تاريخ إجراء هذه الإنتخابات، حيث يتوجب عليهم تقديم احد هذين المستندين فقط عند الحضور للاقتراع: جواز سفر لبناني صالح، والذي يمكن تجديده لدى مكاتب القنصلية العامة لمدة سنة واحدة او بطاقة هوية لبنانية حديثة”.