قمة سعودية ـ أردنية تسبق القمة العربية في عمّان

يجري العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في العاصمة الأردنية #عمّان التي يزورها اليوم، مباحثات قمة مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تسبق مشاركته في القمة العربية الـ288 في عمّان.

وتشهد زيارة الملك سلمان توقيع 15 اتفاقية ومذكرة تفاهم تجارية واقتصادية تصل قيمتها إلى أربعة مليارات ريال، فضلاً عن تعزيز التنسيق المشترك لمواجهة تحديات المنطقة.

كما تؤسس لعهد اقتصادي جديد بين البلدين، وفق غرفة تجارة الأردن.