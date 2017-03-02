قمة روحية في مقر اليونيفيل الإيطالية عن رؤية السلام لدى الاديان

رعى قائد القطاع الغربي ل”اليونيفيل” الجنرال أوغو تشيللو في مقر الكتيبة الإيطالية في شمع – قضاء صور، القمة الروحية بعنوان “رؤية السلام لدى الأديان” والتي جمعت المرجعيات الدينية في جنوب لبنان بهدف توطيد علاقة الحوار والتعاون مع السلطات الروحية في منطقة عمليات “اليونيفيل”، وحضره مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله، مفتي صور ومنطقتها الشيخ مدرار الحبال، المطران شكرالله نبيل الحاج، مطران الروم الكاثوليك ميخائيل الأبرص.

بعد ترحيبه بالضيوف وشكره لحضورهم، أكد تشيللو الإجماع والتقارب بين الأديان وأهمية الحوار بينهما، ثم نوه بميزة التعايش والتسامح الديني المتبادل في لبنان مما يجعله بلدا فريدا من نوعه في العالم.

وأجمع المشاركون في القمة على أن “السلام يوحد بين كل الديانات السماوية”، ثم أشادوا بالمساهمة القيمة للكتيبة الإيطالية في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة عملها، والتي لم تشهد هدوءا مماثلا منذ فترة طويلة، إضافة إلى مناقشة المواضيع الخدماتية التي تعني السكان المحليين.

تخلل اللقاء غداء وتمنيات بالسلام من الكتيبة الإيطالية لأهالي الجنوب، وتم الاتفاق على مواصلة اللقاءات خلال الأشهر المقبلة.