قلق أممي بشأن 750 ألف مدني غرب الموصل

عبرت الأمم المتحدة عن قلقها العميق بشأن مصير نحو 750 ألف مدني يعيشون في غرب الموصل، وذلك قبيل هجوم وشيك بدعم من التحالف الدولي لطرد تنظيم “داعش” من المنطقة.

وقالت منسقة الشؤون الإنسانية في العراق، ليز جراندي، في بيان، إن التقارير الواردة من داخل مناطق غرب الموصل محزنة، حيث الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية الأساسية، كما أن العديد من الأسر تأكل مرة واحدة فقط في اليوم، واضطر بعضها إلى حرق الأثاث لتدفئة منازلها.

من جانبه، أمر رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، بفتح تحقيق جديد حول الانتهاكات بحق سكان مدنيين بعد انتشار فيديو، قبل أيام، لرجال يرتدون زياً عسكرياً ينكلون ويقتلون برجال في الموصل، أثار سخطاً واسعاً.