قلعة بيروتية محاصرة بالاساطيل تتحول الى مسجد المجيدية

قبل أن يصبح هذا المعلم التاريخي مسجدا بأشهر، كانت الأساطيل الأوروبيّة المتحالفة: البريطانية، الروسيّة، النمساوية، تطلق مدافعها على سوره، وذلك في حصار لبيروت إبان حربها ضد الجيش المصري. وكانت آثار هذا القصف في أوائل القرن العشرين ظاهرة في الجدار الشمالي للقلعة المسجد.

آل العيتاني توارثوا جيلا بعد جيل الاشراف على مسجد المجيدية الذي يكتظ منذ سنوات بالمصلين، لاسيما خلال أداء صلاة التراويح في شهر رمضان المبارك أو احياء ليلة القدر، ولعل وراء هذا الاكتظاظ سر.

تقرير: ربيع شنطف