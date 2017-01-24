قطع منافذ تهريب الأسلحة للميليشيات المتمردة في اليمن

هنأ الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، القادة والضباط والمقاومة اليمنية على استعادة السيطرة بالكامل على ميناء ومديرية المخا، مشيدا بالدور الإيجابي لقوات التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات، الذي كان له الدور الفاعل في هذا الانتصار وكانت هيئة الأركان العامة اليمنية، أعلنت أن القوات المسلحة والمقاومة الشعبية المسنودة بقوات التحالف العربي، تمكنت من استعادة كامل سيطرتها على المخا وميناءها الاستراتيجي.وحققت العملية العسكرية التي انطلقت منذ أسبوعين بعض أهدافها الرئيسية بالسيطرة على منافذ تهريب الأسلحة للميليشيات في المنطقة الممتدة من باب المندب إلى ميناء المخا.
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