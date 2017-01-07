قطع طريق بشمزين احتجاجا على وجود حفر في الطرقات

قطع شبان من بشمزين وجوارها، الطريق عند مستديرة بشمزين، احتجاجا على وجود حفر في الطرقات تتسبب بحوادث سير وأضرار مادية في السيارات.
التحكم المروري: انطلاق مسيرة سيارة لسائقي النقل البري من جسر الدورة باتجاه بيروت
مطلع الاسبوع .. مشاورات جديدة والحكومة لا تزال قيد الاعداد
عطلة الصحافة في عيدي الميلاد ورأس السنة
المستقبل: على حزب الله إعادة الاعتبار للمصلحة الوطنية والتخلي عن سلاحه وتمكين الدولة من بسط سلطتها الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية
ابو فاعور بإسم تيمور جنبلاط: التغطية الاستشفائية الشاملة لمن تجاوز ال 64 عاما
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