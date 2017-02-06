قطع طرقات في الهرمل ومطالبة بالعفو العام عن المطلوبين في المنطقة

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام ” أن عددا من المواطنين احتشد أمام بلدية الهرمل وعدد آخر أمام مبنى السراي الحكومي مطالبين رئيس الجمهورية والوزراء والنواب إصدار عفو عام عن المطلوبين في المنطقة.
وعمد المحتشدون الى قطع الطرقات في مدينة الهرمل وخارجها منذ السابعة صباحا وحتى التاسعة.
وفي بعلبك تم تنظيم حملة العفو العام في البقاع عند الساعة العاشرة من صباح اليوم التي سيتخللها قطع طرقات وتجمعات للمطالبة بالعفو العام .
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