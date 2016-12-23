قطر تستضيف اليوم نهائي السوبر الإيطالي بين يوفنتوس وميلان

ينتظر عشاق الكرة المستديرة بشكل عام وعشاق الكرة الإيطالية بشكل خاص، نهائي السوبر الإيطالي اليوم، الذي يجمع عملاقين وغريمين تاريخيَّين، هما يوفنتوس بطل الدوري والكأس، وميلان وصيفه في المسابقة الثانية (18,30 بتوقيت بيروت)، على ملعب جاسم بن حمد في نادي السد في الدوحة.

وتستضيف قطر كأس السوبر الإيطالية للمرّة الثانية في تاريخها، وذلك بعد المباراة الأولى التي جرت عام 2014 وشهدت مواجهة ناريّة بين فريقَي يوفنتوس ونابولي على الملعب عينه.

وينظم الاتّحاد القطري للعبة مباريات دولية وقارية كبرى في الآونة الأخيرة لتأكيد قدرة بلاده على استضافة كأس العالم عام 2022.

بالأرقام

لا يختلف إثنان على أهمية هذه المباراة القمّة، خصوصاً أنّ الفريقين يتمتّعان بتاريخ كبير محلياً، أوروبياً وعالمياً.

فإذا عُدنا إلى الوراء، نجد تاريخاً حافلاً بالإنجازات لكلا الفريقين…

وهنا بعض الأرقام التي يجب التوقف عندها قبل مشاهدة المباراة:

الألقاب

إنّ نادي يوفنتوس، الذي يُشرف عليه المدرّب الإيطالي ماسيميليانو أليغري خلفاً لمواطنه أنطونيو كونتي مدرّب نادي تشلسي الإنكليزي حالياً، يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب:

الدوري الإيطالي: 32 لقباً

كأس إيطاليا: 11 لقباً

كأس السوبر الإيطالية: 7 ألقاب

ولديه أيضاً لقبان في دوري أبطال أوروبا (1984-1985)، (1995-1996)، والكأس الأوروبية (النسخة القديمة) لقب واحد موسم 1983-1984، والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) 3 ألقاب (1976-1977)، (1989-1990)، (1992-1993)، وكأس السوبر الأوروبية لقبان (1984)، (1996)، وكأس القارات لقبان (1985)، (1996).

أما ميلان، الذي يُشرف عليه المدرّب الإيطالي فيتشينزو مونتيلا خلفاً لمواطنه كريستيان بروتشي، فيحمل ألقاب:

الدوري الإيطالي: 18 لقباً

كأس إيطاليا: 5 ألقاب

كأس السوبر الإيطالية: 6 ألقاب

دوري أبطال أوروبا: 7 ألقاب

ولديه أيضاً لقبان في يوروبا ليغ (1967-1968)، (1972-1973)، والكأس السوبر الأوروبية 5 ألقاب (1989)، (1990)، (1994)، (2003)، (2007)، والكأس اللاتينية لقبان (1951)، (1956)، وكأس القارات 3 ألقاب (1969)، (1989)، (1990)، وكأس العالم للأندية لقب واحد (2007).

وجهاً لوجه (يوفنتوس/ميلان)

تواجَه يوفنتوس وميلان 53 مرّة في كافة المسابقات إلى حدّ الآن:

– فاز يوفنتوس في 24 مباراة، وميلان في 15 مباراة، وتعادلا في 14 مباراة.

– سجّل يوفنتوس مجموع 68 هدفاً، وميلان 55 هدفاً.

– المباراة الأولى بين الفريقين كانت في الدوري المحلي بتاريخ 24 تشرين الأوّل 1993.

– أكبر نتيجة بين الفريقين كانت ليوفنتوس على حساب ميلان (6-1) في الدوري وبتاريخ 6 نيسان 1997.

– آخر فوز ليوفنتوس على ميلان كان الموسم الماضي في الدوري بنتيجة 2-1 وبتاريخ 9 نيسان 2016.

– آخر فوز لميلان كان هذا الموسم في الدوري بنتيجة 1-0 وبتاريخ 22 تشرين الأوّل 2016.

هذا الموسم

لقد عوّدنا يوفنتوس في السنوات الأخيرة إحتلالَ صدارة ترتيب الدوري، وهذا ما فعله هذا الموسم، إذ إنه يبتعد في سُلّم الترتيب وفي حوزته 42 نقطة.

– لعب 17 مباراة

– فاز في 14 مباراة

– خسر 3 مباريات

– سجّل 36 هدفاً

– تلقى 14 هدفاً

أما ميلان، الذي تراجع مستواه بشكل كبير في السنوات الأخيرة، فإنه بدأ يعود تدريجاً إلى أجواء المنافسة هذا الموسم، ولديه 33 نقطة.

– لعب 17 مباراة

– فاز في 10 مباريات

– تعادل في 3 مباريات

– خسر 4 مباريات

– سجّل 27 هدفاً

– تلقى 20 هدفاً

القوّة الضاربة

يبرز الأرجنتيني غونزالو هيغواين كأفضل هدّاف ليوفنتوس، إذ سجّل في هذا الموسم 10 أهداف إلى حدّ الآن.

أما أفضل هدّاف في ميلان فهو الكولومبي كارلوس باكا مع 6 أهداف هذا الموسم منها إثنان من ركلة جزاء.

لاعب يوفنتوس غونزالو هيغواين:

ولد في فرنسا في 10 كانون الأوّل من عام 1987 (29 عاماً)، وأصبح مواطناً أرجنتينياً عام 2007.

ملقّب بـ “El pipita” أو “pipa”.

مسيرته:

– ريفر بلايت الأرجنتيني 3 مواسم (2004-2005)، (2005-2006)، (2006-2007): سجّل 15 هدفاً في 41 مباراة شارك فيها.

– ريال مدريد الإسباني 7 مواسم من (2006-2007) حتى (2012-2013): سجّل 121 هدفاً في 264 مباراة شارك فيها.

– نابولي الإيطالي 3 مواسم (2013-2014)، (2014-2015)، (2015-2016): سجّل 91 هدفاً في 146 مباراة.

– يوفنتوس الإيطالي هذا الموسم: سجّل 13 هدفاً في 22 مباراة إلى حدّ الآن.

المجموع: 240 هدفاً في 473 مباراة.

لاعب ميلان كارلوس باكا:

ولد في كولومبيا بتاريخ 8 أيلول 1986 (30 عاماً).

مسيرته:

– بارانكيلا الكولومبي على سبيل الإعارة موسماً واحداً (2006): سجّل 12 هدفاً في 27 مباراة.

– مينيرفين الفينزويلي على سبيل الإعارة (2007): سجّل 12 هدفاً في 29 مباراة.

– بارانكيلا الكولومبي على سبيل الإعارة مجدّداً (2008): سجّل 14 هدفاً في 19 مباراة.

– أتلتيكو جونيور الكولومبي 3 مواسم (2009)، (2010)، (2011): سجّل 73 هدفاً في 130 مباراة.

– كلوب بروج البلجيكي موسمين (2011-2012)، (2012-2013): سجّل 31 هدفاً في 54 مباراة.

– إشبيلية الإسباني موسمين (2013-2014)، (2014-2015): سجّل 49 هدفاً في 108 مباريات.

– ميلان الإيطالي موسمين حتى الآن (2015-2016)، (2016-2017): سجّل 26 هدفاً في 57 مباراة إلى حدّ الآن.

المجموع: 217 هدفاً في 424 مباراة.

تحدي المدرّبين (أليغري/مونتيلا)

– ماسيميليانو أليغري: درّب أندية إيطالية فقط وهي: أغليانزي، ريال آس. بي. آي. أل، غروسيتو، ساسولو، كالياري (حيث لم ينجح كثيراً معها وكان معدّل الفوز متدنياً جداً).

ثمّ انتقل إلى ميلان (من 25 حزيران 2010 حتى 13 كانون الثاني 2014)، لعب خلالها 179 مباراة، فاز في 92، تعادل في 49، وخسر في 38، أي بنسبة فوز بلغت 51,40 في المئة.

وبعدها إلى يوفنتوس في 16 تموز 2014 ولا يزال، لعب حتى الآن 132 مباراة، فاز في 92، تعادل في 22، وخسر 18 فقط، أي بنسبة فوز بلغت 69,70 في المئة.

– فيتشينزو مونتيلا: اللاعب الشهير في أندية عدّة أبرزها: إيمبولي، جنوى، سمبدوريا، روما (الإيطالية)، وفولهام الإنكليزي.

ودرّب في إيطاليا فقط، مع روما كمساعد، وكاتانيا، وفيورنتينا، وسمبدوريا، حيث برز مع فيورنتينا بالدرجة الأولى مع نسبة فوز بلغت 52,32 في المئة.

وانتقل إلى ميلان في 28 حزيران 2016 ولا يزال، حيث خاض المباريات الـ 17 في الدوري مُحقِقاً 10 إنتصارات و3 تعادلات و4 خسارات، أي بنسبة فوز بلغت 58,82 في المئة.