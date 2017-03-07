قطبا “الليغا” يسرقان ديبالا وبونوتشي من “اليوفي”

أثار لاعب يوفنتوس الإيطالي ليوناردو بونوتشي، في تصريح لشبكة “ميدياست” المحلية الجدل حول مستقبله مع الفريق، مشيراً إلى احتمال رحيله عن صفوف “السيدة العجوز”.

وقال بونوتشي: “مستقبلي؟ أنا مرتبط بعقد مع يوفنتوس حتى 2021، وأشعر بأهميتي ولا أرى أين المشكلة”.

وأضاف: “العام الماضي كنت قادراً على الرحيل، حيث تلقيت عدة عروض مختلفة. لقد بدأت في دراسة اللغة الإنكليزية والكاتالونية، من يعرف المستقبل؟ كل شيء وارد”.

وأشارت صحيفة “سبورت” الإسبانية، إلى أن هذه التصريحات من بونوتشي بمثابة فتح الباب أمام برشلونة، وتأكيد لوجود اهتمام كبير من النادي الكاتالوني لضمه.

من جهة أخرى، ذكرت تقارير صحافية أن ريال مدريد الإسباني توصل إلى اتفاق مع “اليوفي” لإجراء صفقة تبادلية في خلال الصيف المقبل.

وسيعرض الملكي إيسكو بالإضافة إلى 35 مليون يورو مقابل الحصول على الأرجنتيني باولو ديبالا، مهاجم يوفنتوس.

وذكر موقع “سيورتس كيدا” أن ديبالا تقدر قيمته بنحو 70 مليون يورو، ومن المرجح أن يدفع ريال مدريد رسوم إضافية تقدّر بـ 35 مليون يورو مع إيسكو الذي تقدّر قيمته أيضاً بالمبلغ ذاته.