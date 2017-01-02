قطاع التأمين في لبنان.. كيف كان اداؤه في العام 2016؟

خلافاً للقطاعات الانتاجية الاخرى التي تأثرت بالازمات الحالية قطاع التأمين شهد نموا بلغ نحو اربعة في المئة سنوياً على مدار اتلسنوات الثلاث الماضية ومن المتوقع ان يسجل النمو نفسه خلال العام المنصرم 2016.

وحسب رئيس جمعية شركات الضمان في لبنان ماكس زكار فإن فروع التأمين التي تأتي في المقدمة هي التأمين على الحياة عدة تحديات وخطط امام شركات التأمين في لبنان لخصها زكار.

ويعتبر قطاع التأمين احد اهم القطاعات الانتاجية في لبنان الا انه واحدا من القطاعات التي تتأثر بالازمات الحالية وهذه القطاعات يأتي في مقدمتها المصارف والمرفأ

هذا ويبلغ عدد شركات التأمين في لبنان49 شركة يعمل فيها نحو اربعة آلاف موظف اضافةالالآف من الوكلاء والوسطاء.

تقرير: باسل الخطيب.