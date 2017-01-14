قضية طيور المطار لا تزال محور سجالات

أخذ ورد في موضوع طيور النورس التي تحوم في محيط مطار رفيق الحريري الدولي ما يؤثر على سلامة الطيران المدني.. تجاذب ورمي للإتهامات، إلا أن الثابت في الموضوع، أن سبب وجود هذه الطيور قديم وان الحكومة تجهد لإيجاد حل سريع وجذري لهذه الأزمة.

خبراء بيئيون أكدوا أن هذه الطيور موجودة في محيط المطار منذ ما قبل مكب الكوستابرافا وأنها في الأساس لا يمكنها أن تصل إلى النفايات بسبب الطريقة التي تطمر بها، إلا أن وجود المجارير وبأعداد كبيرة من منطقة الرملة البيضا وصولا إلى خلدة، مع ما حال بنهر الغدير، تجعل تواجدها كثيفا، خصوصا أن الأسماك التي تتبع المجارير هي أسماك جاذبة لهذا النوع من الطيور.

وحتى إيجاد الحل الجذري لهذه المشكلة، عمدت الدولة اللبنانية إلى وضع آلات تصدر أصواتا تمنع الطيور من الوصول الى مدرج مطار بيروت، كما أقدم عدد من الصيادين على اصطياد العشرات من طيور النورس في محيط مطمر الكوسترافا. وفي ظل هذهالأجواء، يؤكد رئيس مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت أن هذه الإجراءات هي الأنسب حاليا حتى إيجاد الحل النهائي لها، وأن شركة الميدل إيست لم ولن تتأثر بفضل ثقة اللبنانيين بها.

الملف هو محط متابعة لدى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، كما ان شركة الجهاد للتجارة والمقاولات، المشرفة على أعمال المطمر أكدت انها لن تتردد في بذل كل الجهود لحفظ قواعد السلامة العامة.