قصف على مركز للنازحين.. وموسكو لن تقلل حجم أنظمتها بسوريا

نقلت وكالة أنباء “إنترفاكس” الروسية الأحد، عن مصدر لم تسمه إن موسكو تنوي تطوير وتوسيع قواعدها البحرية والجوية في سوريا، فيما تسعى موسكو لترسيخ وجودها هناك.

وقال المصدر لـ”إنترفاكس” إن روسيا ستبدأ بإصلاح مدرج ثان في قاعدة “حميميم” الجوية قرب مدينة اللاذقية في حين سيتم تطوير قاعدة “طرطوس” البحرية لتتمكن من استقبال سفن أكبر مثل الطرادات.

وأكد مصدر عسكري روسي أن موسكو لن تجلي أو تقلل من حجم بعض قطاعاتها وأنظمتها العسكرية العاملة في سوريا، مؤكدا أن قرار الرئيس فلاديمير بوتين بتقليص الوجود العسكري لن يشملها.

وأوضح أن قرار روسيا بسحب بعض قواتها، الذي اتخذه بوتين أواخر السنة الماضية بعدما أعلن وقفا لإطلاق النار، لن يشمل قوات وأنظمة الدفاع الجوية، ومنصات الصواريخ المجنحة، والشرطة العسكرية التي تحرس محيط قاعدة حميميم.

وأضاف المصدر أن روسيا ستبقي على صواريخ إس 300 و إس400 التي تؤمن قاعدة حميميم العسكرية في اللاذقية، كما أنها ستعمل على تطوير وتحسين عمل القاعدة.

وأشار إلى أن العمل سيبدأ قريبا على بناء وتجهيز المدرج الثاني لمطار حميميم، تمهيدا لدخوله الخدمة قريبا.

ميدانياً، قتل اثنا عشر شخصاً وجرح العشرات في قصف مكثف شنه النظام السوري وحلفاؤه على مركز لإيواء النازحين في بلدة دير قانون بمنطقة وادي بردى بقذائف الدبابات ما خلف عشرات القتلى والجرحى بينهم اطفال ونساء.

وفي عين الخضر وأرض الضهرة في وادي بردى دارت اشتباكات عنيفة بين عناصر الجيش السوري الحر من جهة وقوات النظام وحزب الله من جهة اخرى، وترافقت هذه الاشتباكات مع قصف صاروخي عنيف ضمن سياسة الأرض المحروقة التي تتبعها قوات النظام و”حزب الله” للتقدم في وادي بردى.

وفي هجوم معاكس استعادت المعارضة نقاطا عدة في بلدتي بسيمة وعين الخضراء بعد ساعات من سيطرة قوات النظام وحزب الله عليهما، كما صدت المعارضة هجوما لقوات النظام في محاور أرض الضهرة وكفير الزيت ودير مقرن.

من جهة اخرى استهدف تنظيم “داعش” الإرهابي، مواقع تابعة لفصائل المعارضة في الريف الشرقي لمدينة الباب بمحافظة حلب شمالي سوريا، بالسيارات المفخخة، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المدنيين ومقاتلي المعارضة.

وفي سياق متصل، شنت الطائرات الحربية التركية غارات جوية استهدفت أكثر من عشرين موقعاً تابعاً لتنظيم داعش على أطراف مدينة الباب وبلدة بزاعة، واستهدفت مدفعية الجيش التركي بعشرات القذائف قرية قبر المقري والمزارع المحيطة.