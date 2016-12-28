وخلال ساعتين كان الشاب والسيدة المسنة في القاعة وبحضور جميع شهود الواقعة من المارة، وتم عمل حفل زفاف لها، وشكرت الجميع على وقفتهم معها، معربة عن سعادتها لأنها حققت حلمها أخيراً وغادرت متوجهة لمنزلها. بعدها، بحث الحضور عن الشاب لتقديم الشكر، ليكتشفوا اختفاءه عقب انتهاء الحفل مباشرة.

الواقعة هزت المصريين على مواقع التواصل، وفجرت من جديد تداعيات ونتائج انتشار ظاهرة العنوسة في مصر.

المصدر: العربية