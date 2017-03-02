قصة ابريق الزيت لقانون الايجار انتهت بتعديلات جديدة.. اليكم التفاصيل!

نشرت تعديلات قانون الايجار في الجريدة الرسمية اليوم الخميس في الثالث من اذار 2017، وذلك بعد نفاذ المهلة القانونية المُعطاة لرئيس الجمهورية بموجب الدستور لتوقيع التعديلات على قانون الإيجارات أو ردّه، علما ان القانون نافذ منذ 28 كانون الاول 2014.

يشار الى ان رئيس الحكومة سعد الحريري تعهد بانشاء الحساب الذي سيستفيد منه جميع المستأجرين في مدة لا تتجاوز الاربعة اشهر.

تقرير: محاسن حلبي