قرى دير الاحمر والجوار احتفلت بعيد مار مارون

احتفلت قرى دير الاحمر والجوار بعيد القديس مارون، وللمناسبة ترأس الاب ملحم شيت القداس في كنيسة مار مارون في المشيرفة في دير الاحمر، عاونه فيه عدد من الآباء.

وتناول شيت في عظته تعاليم القديس مارون، داعيا الى “الاقتداء والعمل بها والى احترام الذات والآخر، وتغليب لغة المحبة والسلام بين أبناء المجتمع الواحد”.

كما ترأس راعي أبرشية بعلبك ودير الاحمر والبقاع الشمالي المارونية المطران حنا رحمة قداس العيد لأبنا الرعية المارونية، في كنيسة مار مارون في الكويت.