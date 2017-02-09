قرعة دور ربع النهائي لكأس المانيا : بايرن يواجه شالكه

سحبت قرعة الدور ربع النهائي من كأس ألمانيا حيث سيواجه فريق بايرن ميونيخ فريق شالكه، فيما سيلعب هامبورغ امام بوروسيا مونشنغلادباغ
وهنا نتائج القرعة كالتالي :
إينتراخت فرانكفورت – أرمينيا بيليفيلد
لوته – بوروسيا دورتموند
بايرن ميونيخ – شالكه
هامبورغ – بوروسيا مونشنغلادباغ
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