قرعة دور ربع النهائي لكأس المانيا : بايرن يواجه شالكه

سحبت قرعة الدور ربع النهائي من كأس ألمانيا حيث سيواجه فريق بايرن ميونيخ فريق شالكه، فيما سيلعب هامبورغ امام بوروسيا مونشنغلادباغ

وهنا نتائج القرعة كالتالي :

إينتراخت فرانكفورت – أرمينيا بيليفيلد

لوته – بوروسيا دورتموند

بايرن ميونيخ – شالكه

هامبورغ – بوروسيا مونشنغلادباغ