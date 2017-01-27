قرار لوزير التربية بإغلاق المدارس والمهنيات غدا السبت بسبب اشتداد العاصفة

أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي قرار وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة ب”إغلاق المدارس والمهنيات الرسمية والخاصة التي تفتح يوم غد السبت، وذلك بسبب اشتداد العاصفة وتدني درجات الحرارة وتوقعات الأرصاد الجوية بسقوط الثلوج على علو منخفض”.

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