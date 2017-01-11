قرار للقاضي حسن حمدان باقفال مطمر الكوستابرافا موقتا لوجود طيور النورس

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان قاضي الامور المستعجلة في جبل لبنان حسن حمدان اصدر قرارا قضى باقفال “مطمر الكوستابرافا” ومنع ادخال النفايات إليه موقتا، بسبب وجود طيور النورس.
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