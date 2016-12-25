قرار إدانة الاستيطان يمهد لحل الدولتين.. ونتانياهو يهاجم اوباما

بعد تمرير مجلس الأمن قرار رقم 2334 الذي يدين عمليات الاستيطان الإسرائيلي، يؤكد محللون أن هذا الامر يؤكد على حل الدولتين، وعدم مشروعية الاستيطان واعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.

وأكد رئيس مركز مسارات للدراساتأن القرار يحمل مضامين سياسية، إذ أنه يعيدنا إلى التفاوض ومبادرة السلام العربية وخارطة الطريق التي تبنتها اللجنة الرباعية الدولية سابقا.

بدوره، اعتبر القيادي في حركة “فتح” والنائب في المجلس التشريعي الفلسطيني محمد دحلان، أن القرار “انتصارا سياسيا وقانونيا لشعبنا الفلسطيني العظيم في كفاحه المرير والطويل من أجل إحقاق الحق، وإثباتا قاطعا للا شرعية كل سياسات الاحتلال الإسرائيلي الاستيطانية ونهب أراضينا الفلسطينية”.

وأضاف في بيان “يحق لنا الافتخار بهذا الإنجاز (رغم ما عليه من ملاحظات) فهو نتيجة تراكمية طبيعية لكل نضالات شعبنا، بكل ما قدمه من شهداء وأسرى وجرحى وتضحيات هائلة دفاعا عن كل شبر من أرضنا الطاهرة”.

وتابع أن “القرار يعكس وعيا دوليا جماعيا بخطورة وفداحة السياسات التوسعية الإسرائيلية على حساب ما تبقى من إمكانيات حل الدولتين”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت أن موسكو ما زالت مستعدة لعقد مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في موسكو.

وأكدت أن حل الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، لا يمكن إلا من خلال مباحثات مباشرة، دون أي شروط مسبقة بين الطرفين.

من جهته، هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بشدة الرئيس الأميركي باراك أوباما، متهما إياه باتخاذ خطوة وتحرك “مخز” بالأمم المتحدة بشأن مستوطنات الضفة الغربية.

وقال نتانياهو إنه يتطلع إلى العمل مع “صديقه” الرئيس المنتخب دونالد ترامب، بحسب الأسوشيتد برس.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل ترفض القرار الدولي الذي وصفه بالوهمي والمضلل، الذي يطالب بوضع حد للبناء الاستيطاني.