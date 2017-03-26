قذائف داعش تسقط على سوق النبي يونس في شرق الموصل

قُتل مدنيان على الأقل وأصيب 10 آخرون بجروح بالغة اليوم الأحد، في حصيلة أولية لسقوط ثلاث قذائف هاون على سوق_النبي_يونس الشعبي وسط الضفة الشرقية للموصل العراقية.
وقد أطلق عناصر داعش القذائف من الجهة الغربية لمدينة الموصل وسقطت القذائف على السوق مما أدى إلى احتراق 5 محلات تجارية.
وأتى قصف السوق اليوم كردة فعل من التنظيم جراء خسائره المتلاحقة في الموصل.
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