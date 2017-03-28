قدري جميل: مفاوضات جنيف 2 قد فشلت

دعت منصة موسكو للمعارضة السوريّة، المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، إلى عدم الخضوع للضغوطات وبحث كلّ السلات الـ 4 للتسوية السوريّة بالتوازي، في مؤتمر “جنيف 5″، لتجنيب المفاوضات أيّ فشل آخر.

وأعلن رئيس منصة موسكو قدري جميل للصحافيين، عقب لقاء أعضاء المنصة نائب وزير الخارجيّة الروسيّة غينادي غاتيلوف، أن الطرفين بحثا الخطوات الرامية إلى تفعيل مفاوضات جنيف 5”.

وقال جميل: “لقد كنّا نُصرّ على قرار دي ميستورا بضرورة بحث كلّ “السلات الـ 4″ بالتوازي، غير أنّنا لاحظنا أن ثمّة ميل لمناقشة سلّة واحدة أو أخرى من السلات تحت ضغط من هذا الجانب أو ذاك”.

وأشار إلى أن “مفاوضات جنيف 2 قد فشلت فشلاً تاماً، بسبب مناقشة المسألتَيْن الرئيستَيْن، الإرهاب والانتقال السياسي، ليس بشكل مواز، بل بالتتابع”.

واعتبر أن استمرار دي ميستورا في الخضوع لضغوطات من طرف وفد الحكومة السوريّة أو من طرف وفد المعارضة، كما هو الحال الآن، سيؤدّي إلى تكرار مأساة جنيف 2″.