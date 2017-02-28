قتيل في اشكال تطور إلى اطلاق نار في باب الرمل طرابلس

أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”عن مقتل المدعو فادي الشلبي، بعد إصابته بعيار ناري في باب الرمل – طرابلس، إثر اشكال فردي حصل بينه وبين شاب آخر تطور إلى إطلاق نار.

وفر مطلق النار إلى جهة مجهولة، وحضرت وحدات من الجيش اللبناني، وهي تعمل على ملاحقة مطلق النار. ونقلت جثة القتيل إلى أحد مستشفيات المنطقة.