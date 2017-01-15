قتل طيور النورس كحل مؤقت من اجل سلامة الطيران

مع استمرار تداعيات مسألة طيور النورس ومكب الكوستابرافا وتأثيرِها على حركة الطائرات في مطار رفيق الحريري الدولي، يعقد اجتماع موسع في وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية، وحضور وزير الاشغال وممثلين عن جهاز امن المطار والطيران المدني.

وسط هذه الاجواء، أكد وزير البيئة طارق الخطيب أنه “بين حياة الناس وحياة الطيور لا أحد سيختار الطيور”، مشيراً إلى أنه “تم اللجوء إلى هذا الأمر بعد نفاذ الحلول ولكن لا علاقة لوزارة البيئة لدعوة الصيادين إلى اصطياد الطيور بل الادارة المعنية في المطار هي من اعتمدت طريقة قتل الطيور كحل مؤقت من اجل سلامة الطيران”.

ولفت إلى “أننا بدأنا بالبحث على حلول ولكن عدد الطيور هائلة والمعنيين فضلوا سلامة الركاب على الطيور”.

من جهته، أكد رئيس شركة “طيران الشرق الأوسط” محمد الحوت “أننا لسنا سعداء باطلاق النار على طيور النورس كحل لموضوع الطيران”، معتبراً أن “سلامة الركاب تأتي قبل سلامة الطيور وعملية إعدامهم ليس موجودة في لبنان”.

ولفت إلى أن “عدد الصيادين لا يتجاوز عدد أصابع اليد وعدد الطيور اليوم أقل من الأمس”، مؤكداً أن “العملية ستستمر كحد أقصى حتى نهاية الشهر، أي حتى بدء الحكومة والدولة بوضع الحلول المناسبة”.

وأشارإلى ان “موضوع الطيور ليس عمل “الميدل الأيست”، مؤكداً أن ” كل محيط المطار بحاجة لحل من مكب نهر الغدير والمجارير لأن المجارير تجذب الطيور”، لافتاً إلى “أننا اجتمعنا مع كل المعنيين وأثرنا المخاطر ولكن لا رد”.

واستنكار لما يجري في محيط الكوستابرافا دعت حملة “طلعت ريحتكم” عبر صفحتها على “فايسبوك” إلى الإعتصام مساءً في مطار رفيق الحريري الدولي، عبر هاشتاغ: “كيف بتكشّ المطمر”.

وبعد منع الحملة من تنفيذ الوقفات الاحتجاجية في المطار، تم نقل التحرك الى منطقة الكولا.

واعتصم عدد من ناشطي الحملة احتجاجاً على الطريقة التي يتم التعامل بها مع أزمة الطيور التي تهدد سلامة الطيران المدني.

ودعا الناشطون إلى إزالة السبب الرئيسي لهذه الأزمة وهو مطمر الكوستا برافا، معتبرين أن الحل حقيقي لأزمة النفايات المستمرة منذ عام 2015 هو باعتماد الفرز والتدوير ومعالجة العوادم.