قتلى وجرحى في انفجار سيارة مفخخة ببغداد

ذكرت مصادر أمنية أن 15 شخصا على الأقل قتلوا وأصيب 50 آخرون بجروح في هجوم انتحاري في مدينة الصدر بالعاصمة العراقية بغداد، اليوم الأربعاء.

وقال الناطق باسم عمليات بغداد: “اعتداء إرهابي بواسطة سيارة يقودها انتحاري في ساحة وهران في بغداد”، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

ووقع الانفجار عند الساعة 17،30 (14،30 تغ) من يوم الأربعاء أمام ساحات لبيع السيارات في منطقة الحبيبية، ذات الغالبية الشيعية في شرق بغداد، وفقاً للمصدر.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم في الوقت الحاضر.

ويأتي الهجوم غداة آخر مماثل وقع داخل مجمع ورش لتصليح السيارات في منطقة البياع، في جنوب غربي بغداد.

وشهدت بغداد سلسلة من الاعتداءات الدامية في مطلع العام 2017 تبنى معظمها تنظيم داعش، في وقت تنفذ فيه القوات العراقية منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر عملية عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على الموصل، آخر معاقله الكبرى في هذا البلد.