قبلة صحافية تقضي على لاعب تنس في بطولة رولان غاروس

قرر منظمو بطولة رولان غاروس سحب الاعتماد من اللاعب الفرنسي ماكسيم هامو بسبب سوء سلوكه مع الصحافية مالي توماس ، وذلك بحسب ما اعلنه الاتحاد الفرنسي لكرة المضرب .

واتى بيان الاتحاد على الشكل التالي :”منظمو بطولة فرنسا المفتوحة قرروا سحب الاعتماد للاعب ماكسيم هامو بسبب سوء سلوكه مع الصحافية مالي توماس في 29 ايار وذلك خلال المقابلة التي اجرتها معه ، حيث حاول اللاعب تقبيل الصحافية عدة مرات من دون موافقتها”.

واعتذرت يورو سبورت عن اللقطات التي بثت على الهواء مباشرة وأعربت عن أسفها .

يذكر ان اللاعب كان قد تلقى الخسارة في المباراة التي جمعته امام الاورغوياني بابلو كويفاس بنتيجة 3 – 0 ضمن منافسات هذه البطولة .