قباني نعى ونوس: خسارته أصابت مجلس النواب وكتلة المستقبل

اعتبر رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب محمد قباني، “ان خسارة النائب العزيز بدر ونوس أصابت مجلس النواب وكتلة المستقبل لفقدان عضو طيب وملتزم. والخسارة بشكل خاص تصيب لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية التي هو مقررها منذ أكثر من عشر سنوات”.

أضاف: “هو الزميل العزيز والصديق الصدوق الملتزم سياسيا وأخلاقيا. كل العزاء لاسرته ولزملائه وإلى أهلنا في طرابلس، وكل الدعاء أن يسكنه الله فسيح جنانه.

رحمك الله يا أخي بدر”.