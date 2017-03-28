قباني: البواخر هي الحل الأسهل لتزويد اللبنانيين بالكهرباء

اعتبر رئيس لجنة الطاقة النيابية النائب محمد قباني في حديث اذاعي ان “حل البواخر هو الأسهل ويمكن ان يرفع تزويد اللبنانيين بالطاقة في خلال فصل الصيف، في حين ان انشاء معامل الكهرباء يأخذ وقتا طويلا”. ورأى ان “السؤال الابرز هو كيف سيتم تلزيم البواخر، هل بالتراضي ام بالمناقصة وفق القوانين اللبنانية”.

كما دعا قباني الى “اعتماد الحل المتكامل من خلال العودة الى القانون 472 الذي يؤكد على انشاء الهيئة الناظمة لقطاع الكهرباء التي تتولى الاشراف على خصخصة الانتاج والنقل”. زلفت الى ان “تأمين الكهرباء 24\24 يحتاج الى 3 سنوات اذا كان هناك عمل جدي”.