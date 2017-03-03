قانون الانتخاب محور حضر في عين التينة ورفض لأي تمديد

قانون الانتخابات حضر في عين التينة في لقاء جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري و عضو اللقاء الديمقراطي النائب غازي العريضي.

العريضي اكد ضرورة اجراء الانتخابات في موعدها ، لافتا الى ان اي تأجيل لها يكون تأجيلاً تقنياً ومعتبرا ان ذلك يتحقق عندما يكون هناك اتفاق على قانون جديد للانتخابات لا يكون فيه ضغط في وقت او تحت ضغط شارع او تحت ضغط مواقف لبنانية من هيئات مختلفة تطالب باجراء الانتخابات في موعدها.

كما عرض الرئيس بري مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد شؤوناً عدلية وقضائية .

واستقبل بري وفدا برلمانيا عراقية ووفود دبلوماسية .