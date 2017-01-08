قائد معسكر العمري الحوثي بقبضة الشرعية

أفادت مصادر لقناة “العربية” أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ألقت القبض على قائد معسكر العمري خلال محاولته الهرب، مساء السبت، بعد استعادة قوات الشرعية السيطرة على المعسكر شرق مديرية ذباب، القريبة من باب المندب.
وأوضحت المصادر أن من بين المقبوض عليهم 8 ضباط وثلاثين جندياً من القوات الموالية للرئيس اليمني المخلوع علي صالح.
وقصفت البوارج الحربية للتحالف العربي الانقلابيين قرب معسكر العمري في ذباب التابعة إدارياً لمحافظة تعز، والواقعة على الساحل الجنوبي.
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